Cinco tribunais alemães evacuados por ameaça de bomba

Pelo menos cinco tribunais alemães foram evacuados devido a ameaça de bomba. De acordo com a agência Reuters, que cita a imprensa alemã garante que as situações verificam-se nas cidades de Kiel, Erfurt, Magdeburg e Wiesbaden.

De acordo com a imprensa, nos tribunais de Magdeburg e Erfurt, as ameças foram enviadas por email. Em Kiel, foi recebida durante a noite. O edifício está a ser revistado por cães. Em Wiesbaden, o tribunal foi evacuado depois de encontrado um objeto suspeito.

Já em Potsdam, a polícia, através do Twitter, refere que estão em curso buscas realizadas por cães e outros operacionais.

Segundo o jornal "Hannoversche Allgemeine Zeitung", nas últimas semanas, houve vários tribunais no estado de Schleswig-Holstein, no norte do país, que receberam intimidações. Não foram encontrados explosivos em nenhuma ocasião.