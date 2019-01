Aldridge marca 56 em festival de pontos na NBA

LaMarcus Aldridge teve noite para recordar na NBA, no jogo dos Spurs com os Thunder. Atingiu o máximo de carreira, com 56 pontos, numa jogo que terminou, ao fim de dois prolongamentos, com vitória da equipa de San Antonio, por 154-147.

Aldridge não foi o único a bater recordes no Texas. Westbrook fez 24 assistências. Nunca tinha somado tantos passes decisivos numa partida. O base de Oklahoma registou mais um triplo-duplo, com 24 pontos, 24 assistências e 13 ressaltos.

O melhor marcador dos Thunder foi Paul George, com 30 pontos. Jerami Grant fez um duplo-duplo, com 25 pontos e 12 ressaltos.

Foi a terceira derrota consecutiva dos Oklahoma City Thunder, que ocupam a terceira posição da Conferência Oeste da NBA, com 25 vitórias e 16 derrotas. Os Spurs estão no sexto posto, com 25 vitórias e 18 derrotas.

NBA

Resultados

Miami Heat-Boston Celtics, 115-99

Denver Nuggets-Los Angeles Clippers, 121-100

San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder, 154-147

Sacramento Kings-Detroit Pistons, 112-102