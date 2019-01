Reforço para Keizer

O jornal "A Bola" anuncia, em manchete, que "Doumbia é leão". Acordo fechado por 2,5 milhões de euros com o Akhmat Grozny. O médio de 20 anos deve assinar até 2023. A propósito, "O Jogo" assinala, em chamada de primeira página, que a Atalanta tenta desviar o jogador.

O diário da Global Media puxa para destaque o empate (1-1) do Sporting de Braga, no arranque da jornada 17 da I Liga: "Outra vítima". Portimonense volta a fazer sangue entre os candidatos ao título. Segundo lugar do Braga em risco.

O "Record" anuncia "Félix e mais dez". O jovem jogador do Benfica será, de novo, apota de Bruno Lage. O Benfica joga, esta noite, com o Santa Clara. Lage é o treinador. Mourinho descarta possibilidade de rumar à Luz. Ainda sobre os encarnados, é notícia o interesse de David Luiz. O central quer voltar ao clube.

O clássico, entre Sporting e FC Porto, também agita as primeiras páginas. "O Jogo" faz um exercício curioso. Keizer: quantas vezes ganhou 1-0? Conceição: quantas vezes ganhou 4-3.