Novo Hospital de Évora vai ser uma realidade. Obras começam no próximo ano

O primeiro-ministro, a ministra da Saúde e o ministro do Planeamento e Infraestruturas apresentam esta sexta-feira, em Évora, o projeto de financiamento do novo Hospital Central do Alentejo, no âmbito da reprogramação do Portugal 2020.



A construção do hospital conta com 40 milhões de euros de fundos europeus, sendo que o investimento total previsto é de cerca de 150 milhões de euros. “Depois há uma componente de equipamentos que ronda os 30 milhões de euros”, adianta a ministra da Saúde.

Em entrevista à Renascença, Marta Temido diz que as obras devem começar no próximo ano e estar concluídas em 2023. A reprogramação do Portugal 2020 disponibiliza 40 milhões para um início mais rápido das obras.

O Governo apontou, em Conselho de Ministros, que este hospital é prioritário. A ministra da saúde reconhece que o atual hospital não tem capacidade de dar a resposta mais adequada aos utentes da região. “Há áreas em que é necessário que os doentes se desloquem a outras regiões, há áreas onde os profissionais que trabalham no hospital sentem falta de apoio, até em termos daquilo que pode ser a sua decisão de fixação ou não na região em projetos de desenvolvimento profissional”, admite Marta Temido.

O novo hospital terá novas tecnologias e novas valências, bem como mais qualidade e conforto. “Até no controlo de infeção, porque passarão a existir quartos individuais”, acrescenta a ministra.

Desde 2006 que este hospital é apontado como uma necessidade. O projeto foi elaborado pelo arquiteto Souto Moura e está pronto desde 2012, mas, até agora, não saiu do papel. Marta Temido garante que agora faz parte dos compromissos do Governo, inseridos no programa de estabilidade 2018-2022.

O atual hospital de Évora passará a designar-se Hospital Central do Alentejo.