Trump foi à fronteira dizer que o muro vai avançar, "de uma maneira ou de outra"

Ao 20º dia da paralisação do Governo por causa do braço de ferro sobre a aprovação de verbas para o polémico muro, Trump deslocou-se ao Texas para enfatizar a importância da barreira de segurança.

O Presidente norte-americano visitou esta quinta-feira a fronteira com o México. Donald Trump garantiu que, de uma maneira ou de outra, vai construir um muro entre os dois países.

“Podemos salvar tantas vidas, podemos travar as drogas e o tráfico de seres humanos e todas as coisas que entram no nosso país. É tão terrível quando olhamos para gangues como o MS13. Não vai acontecer”, declarou.

Com o já tradicional boné com a frase “Make America Great Again”, Donald Trump deixou um recado à oposição democrata: de aço ou betão, os Estados Unidos precisam de uma barreira para impedir a entrada de migrantes a partir do México.

“É senso comum, é muito fácil. Temos que tirar a política disto e trabalhar. Os números vão ser incríveis se o conseguirmos. E vamos conseguir, de uma maneira ou de outra”, garantiu o Presidente norte-americano.

Donald Trump não explicou como vai financiar a obra, sem o aval da oposição democrata no Congresso, mas nos últimos dias admtiu declarar emergência nacional para conseguir os cerca de 5 mil milhões de dólares necessários.