"Braga tem feito das tripas coração para estar na luta", diz Abel

O treinador do Sporting de Braga, Abel Ferreira, espera que ganhe o melhor no clássico de sábado entre Sporting e FC Porto, depois do empate dos arsenalistas em Portimão.

Esta quinta-feira, os bracarenses podem ter-se atrasado em relação ao líder do campeonato, ao empatarem a uma bola com os algarvios.

Na conferência de imprensa, e depois de ter sido expulso no decorrer da partida, o técnico Abel Ferreira elogiou o trabalho da equipa e referiu-se ao Sporting-Porto de sábado.

“Para nós é indiferente, queremos fazer o nosso caminho. A nossa equipa para estar na luta tem que fazer das tripas coração. E temos feito. Temos também um grande espírito de grupo, uma grande identidade e compromisso coletivo, e sabemos que há jogos e fatores que não controlamos. Desejo que seja um grande espetáculo e que vença a equipa que merecer”.

Abel Ferreira elogiou a eficácia do Portimonense e salientou que a sua equipa deveria ter chegado ao empate mais cedo, para ainda dar a volta ao marcador.

“Se no último jogo fomos bem eficazes tendo em conta as oportunidades que criámos, hoje diria que foi ao contrário”, admite o treinador.

Abel pronunciou-se ainda sobre a sua expulsão, ainda na primeira parte, considerando que tudo não passou de um “equívoco”.

“A bola estava em cima da linha e gesticulei a dizer que estava dentro e o árbitro entendeu que foram protestos excessivos. A única coisa que disse foi a bola não foi fora, a bola não foi fora, e fiz os gestos. Nada mais. O árbitro entendeu que me devia expulsar. Mas já tive oportunidade de falar com ele e disse-me que não foi o conteúdo, foi a forma como o disse”, conta o treinador.

Já o treinador do Portimonense, António Folha, mostrou-se satisfeito com o empate desta noite.

“Acho o resultado justo. Houve oportunidades para as duas equipas e não adianta lamentar. Um ponto não é o que queríamos, mas é bom. Tivemos oportunidades, mas o Sporting de Braga também as teve. Foi um bom jogo entre duas equipas com identidade ofensiva e que criaram dificuldades uma à outra. Lutámos para conquistar os três pontos”, disse António Folha.

Após este jogo de arranque da 17ª jornada, o Sporting de Braga é segundo classificado, com 37 pontos. O Portimonense ocupa a oitava posição, com 24 pontos.

A ronda prossegue esta sexta-feira com o Santa Clara-Benfica. Jogo marcado para as 18h00 (hora de Lisboa), com relato na Renascença.

Jogam ainda Desportivo das Aves-Feirense, às 19h00, e Vitória de Guimarães-Moreirense, às 21h15.