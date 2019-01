"Leão" Nani avisa o FC Porto: “Quero muito ganhar”

Prestes a cumprir 100 jogos com a camisola do Sporting, o capitão Nani quer muito ganhar o “clássico” de sábado com o FC Porto e relançar os leões na luta pelo título.



Em declarações à Sporting TV, o extremo que regressou esta temporada ao “clube do coração” confessa que é uma honra chegar à marca da centésima partida de leão ao peito, mas o foco é derrotar os dragões, em Alvalade.

“É sempre um orgulho representar este grande clube. Fazer 100 jogos por este clube é uma honra e estou muito satisfeito por atingir esta marca, mas neste momento o foco é outro. Neste momento estou mais focado no embate que vamos ter com o Futebol Clube do Porto e quero muito ganhar e conquistar os três pontos, juntamente com os meus colegas.”

Nani recorda a importância do Sporting na sua carreira, com passagens pelo Manchester United e outros clubes de renome mundial e a conquista do Euro2016 com a seleção nacional.

“O Sporting deu-me todas as condições para trabalhar, para me dedicar e acreditar que um dia pudesse ser um jogador profissional, uma estrela do futebol. Trabalhei muito neste clube com as pessoas que estavam cá na altura e com as que está cá agora, proporcionaram-me uma grande evolução. Felizmente, consegui atingir patamares muito altos no futebol mundial e estou muito feliz por ter sido o Sporting a abrir-me as portas desta longa caminhada que estou a percorrer e mais uma vez por ter regressado a casa, ao clube do meu coração, mais satisfeito ainda.”

O experiente jogador de 32 anos dá a receita para a segunda metade da temporada: “Agora é tentar dar o máximo em todos os jogos, disputar cada jogo como se fosse uma final, para que no final possamos estar em todas as competições a lutar por um título”.