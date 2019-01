Braga desliza em Portimão

O Braga empatou, esta quinta-feira, a uma bola em Portimão, no jogo inaugural da 17ª volta da I Liga.

O Portimonense de António Folha entrou a vencer com um golo madrugador de Wellington, que abriu o ativo aos três minutos de jogo. O Braga reagiu já no segundo tempo, pela autoria do melhor marcador do campeonato.

Dyego Sousa respondeu positivamente a um canto de Sequeira, e cabeceou a bola para o fundo das redes.

O Braga ainda carregou, mas não conseguiu chegar à vitória, numa partida que ficou também marcada pela expulsão de Abel Ferreira na primeira parte por protestos. Manafá foi também expulso já nos descontos da partida. O extremo viu o cartão vermelho direto também por palavras dirigidas a Fábio Veríssimo.

Apesar de não ter conseguido os três pontos, o Braga fez aquilo que o Sporting e Benfica não conseguiram em Portimão: conquistar pontos.

Com este resultado, o Braga soma 37 pontos e reduziu, à condição, a diferença de pontos para o FC Porto para cinco pontos. O Benfica pode ultrapassar o Braga caso vença nos Açores, na sexta-feira.