André Silva volta a marcar na vitória sobre o Athletic Bilbau

André Silva voltou a brilhar na vitória do Sevilha por 3-1 no terreno do Athletic Bilbau, na primeira mão dos oitavos-de-final da Taça do Rei.

O avançado português isolou-se aos 53 minutos e marcou o segundo golo da equipa.

Nolito e Ben Yedder apontaram os outros dois golos do Sevilha, numa equipa que também contou com Carriço no onze inicial. San José ainda empatou a partida a 1-1 aos 49 minutos, mas o Bilbau não conseguiu segurar o resultado.

O Bétis de Sevilha, com William Carvalho a titular, empatou a zero em casa frente à Real Sociedad. Kevin Rodrigues não figurou na ficha de jogo do lado do emblema basco.