Dúvidas sobre Keizer? "Tempo dará razão a Frederico Varandas"

Toñito acredita que o "tempo dará razão" a Frederico Varandas no que diz respeito à aposta em Marcel Keizer, um treinador sem grande currículo para apresentar mas cujas ideias e perfil encaixam naquilo que é mais importante para o Sporting do presente e do futuro: retomar os caminhos de um passado brioso.

"Ainda é cedo para conclusões" sobre o trabalho desenvolvido pelo holandês de 49 anos que chegou a Alvalade para substituir José Peseiro mas, no papel, o nome e o projeto que encabeça Keizer têm tudo para dar certo. O antigo médio espanhol explica a Bola Branca porquê.

"O perfil do treinador holandês encaixa nos clubes que dão prioridade ao futebol de qualidade e à aposta na formação", começa por justificar.

"Seguramente que o tempo dará razão a Frederico Varandas pela aposta em Marcel Keizer", prossegue, dando conta da crença que sente nesse mesmo desfecho, numa altura em que o holandês ultima a preparação para o primeiro clássico como técnico do Sporting, diante do FC Porto, depois da inesperada derrota em Tondela.

"Acredito no sucesso de Keizer porque trata-se de ir ao encontro de um caminho que o Sporting trilhou há muitos anos", recupera Toñito, campeão nacional pelo Sporting em 1999/00.