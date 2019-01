Abel Ferreira expulso na primeira parte do Portimonense-Braga

O treinador do Braga Abel Ferreira foi expulso durante a partida frente ao Portimonense por protestar uma decisão da equipa de arbitragem.

O técnico contestou um fora-de-jogo bem assinalado a Sequeira, à passagem do minuto 37 e receber ordem de expulsão por Fábio Veríssimo, árbitro nomeado para a partida.

De acordo com os regulamentos da Liga, Abele não estará presente na "flash interview" da SportTV no final da partida, pelo que apenas fará o rescaldo do jogo na conferência de imprensa.

Na altura da expulsão, o Portimonense vencia por 1-0, com golo de Wellington.