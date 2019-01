Clássico é oportunidade para o Sporting "levantar voo" e "bloquear o líder" FC Porto

Com os leões a cavar um fosso de oito pontos para os dragões, com a derrota em Tondela, Toñito assume-se, em Bola Branca , como a voz que transmite a motivação dos comandados de Marcel Keizer. E o caso não é para menos.

Há "jogos únicos", em forma de clássico, que ajudam um "grande" a reafirmar-se do ponto de vista identitário quando as coisas parecem não correr da melhor forma. E, para o Sporting, a receção ao líder e campeão FC Porto é uma oportunidade a não desperdiçar.

"Nos duelos entre os 'grandes' ", recorda, a propósito do "tropeção" em Tondela, "qualquer uma das equipas pode ganhar mas onde se perdem campeonatos é com as outras equipas". Todavia, o apetite por um jogo de alto nível e a perspetiva de conquista de bem mais do que três pontos, alimentará um leão com fome de vitória.

"A derrota em Tondela não ajudou o Sporting. Mas, uma semana depois, receber o líder e saber que, mais do que três pontos, há algo mais a ganhar, que é bloquear o líder, é também um incentivo extra. Essa será uma oportunidade que o Sporting não poderá deixar passar", enfatiza o agora ex-jogador, retirado dos relvados, de 41 anos.