​“As desigualdades começam no nascimento”, diz Marcelo Rebelo de Sousa

Associações como a Ajuda de Berço são fundamentais para garantir o princípio da igualdade, disse o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no congresso que assinalou os 20 anos daquela instituição que acolhe bebés e crianças.



O Presidente lembrou que esta é uma instituição que surgiu na sequência dos debates sobre o aborto e sobre a “maternidade sem condições”.

Marcelo também lembrou que o acolhimento de crianças e recém-nascidos pode ser feito em famílias ou em instituições. Esta é uma dessas instituições e pretende funcionar como uma casa onde os bebés e crianças encontram segurança e afeto.

“Para além de ser uma questão fundamental de afeto é uma instituição que corresponde a um desafio: essas crianças têm direito á partida a nãos erem abandonadas, discriminadas, esquecidas porque aí começa o respeito do princípio da igualdade”, afirmou o Presidente, em declarações aos jornalistas no fim do congresso.

“Quando, mais tarde, se vai dizer que há desigualdade no sistema de ensino ou na vida em geral, as desigualdades começam muito cedo, começam no nascimento. E este contributo no sentido da solidariedade, da igualdade da criança e do reconhecimento da maternidade é fundamental, foi fundamental, será fundamental”, concluiu Marcelo Rebelo de Sousa, que já visitou várias vezes as instalações da Ajuda de Berço.