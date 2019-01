Pepe inscrito na Liga e pode ser opção em Alvalade

O FC Porto anunciou que já inscreveu Pepe junto da Liga de Clubes e, por isso, o central pode ser opção para o clássico de sábado frente ao Sporting.

Pepe chegou aos dragões na terça-feira, depois de ter rescindido contrato com o Besiktas, e assinou um contrato válido até 2021.

O internacional português soma um total de 89 partidas com a camisola do FC Porto, amealhadas entre 2004 e 2007.

O defesa pode somar a sua primeira presença com a camisola azul e branca já no sábado, no clássico frente ao Sporting.