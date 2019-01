Ferreyra volta a ficar de fora para o Santa Clara

Bruno Lage deixou Ferreyra de fora da convocatória para a deslocação ao terreno do Santa Clara. O treinador interino do Benfica convocou 20 jogadores, com destaque para as inclusões de Yuri Ribeiro e Gabriel, que ficaram de fora da última partida contra o Rio Ave.

O ponta-de-lança argentino de 27 anos não contava para Rui Vitória, somou 18 minutos na primeira partida de Bruno Lage, mas volta a falhar a lista de escolhidos.

Para além dos regressos de Gabriel e Yuri Ribeiro, nota também para a convocatória do jovem guarda-redes Fábio Duarte. Jonas, lesionado, continua de fora.

O Santa Clara-Benfica está marcado para esta sexta-feira, às 19h00, em S. Miguel, nos Açores. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Convocados:

Guarda-redes: Svilar, Odysseas e Fábio Duarte;

Defesas: Jardel, André Almeida, Rúben Dias, Grimaldo e Yuri Ribeiro;

Médios: Gabriel, Zivkovic, Fejsa, Samaris, Pizzi, Gedson, Krovinovic, Cervi e Salvio;

Avançados: Seferovic, Castillo e João Félix.