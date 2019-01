Alan Shearer impressionado com Raúl Jiménez

Raúl Jiménez, avançado mexicano emprestado pelo Benfica ao Wolverhampton, tem impressionado em Inglaterra e mereceu elogios de Alan Shearer, uma das maiores figuras da história da Premier League.

O antigo avançado, hoje com 48 golos, deixou os relvados em 2006, mas continua a ser o melhor marcador de sempre da liga inglesa, com um total de 260 golos apontados. No total, apontou 400 golos em 787 jogos disputados entre Southampton, Blackburn Rovers, Newcastle e seleção inglesa.

Em declarações ao site dos "Wolves", Shearer deixou rasgados elogios ao mexicano: "Estou muito impressionado com ele. Já leva seis golos na Liga e se conseguir chegar aos 10 ou 15 na sua primeira época, numa equipa fora do 'top-6', então é uma época de sucesso".

Jiménez leva um total de sete golos em 22 jogos e a imprensa inglesa tem noticiado que o Wolverhampton pretende tornar a sua estadia definitiva.

Em três temporadas na Luz, o mexicano nunca foi um titular indiscutível nas escolhas de Rui Vitória. Com a camisola encarnada apontou 31 golos em 120 jogos disputados.