Brigues deixa o Chaves

O Desportivo de Chaves anunciou que chegou a acordo para a rescisão de contrato por mútuo acordo com Filipe Brigues.

O lateral direito de 28 anos realizou apenas quatro partidas com a camisola do emblema flaviense, duas delas frente ao FC Porto.

Formado no Vitória de Setúbal, Brigues chegou no verão a Chaves, depois de três épocas em destaque no União de Leiria. Em comunicado, o clube "deixou uma palavra de agradecimento à postura profissional com que sempre defendeu o clube".

O treinador Tiago Fernandes chegou a Chaves no início de dezembro e tem revolucionado o plantel: contratou Rúben Macedo e Luther Singh, vendeu Marcão e dispensou Avto e Brigues. Eustáquio, uma das principais figuras do clube, pode também estar de saída para o Mónaco.