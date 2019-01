​Volvo V60 – Conforto a toda a prova.

A marca nascida na Suécia tem, porventura, dos carros mais bonitos da atualidade. Linhas simples dão corpo a uma carrinha esteticamente muito equilibrada a guardar um motor de 190 cavalos.



O interior é espaçoso, e à frente, é praticamente impossível não encontrar a posição de condução ideal, tal a quantidade de regulações ao dispor, pelo menos na versão Inscription que ensaiámos.

A marca opta pela sobriedade, com inserções semelhantes a madeira no tablier e nas persianas que tapam a consola central que fica entre a caixa de velocidades e o apoio do braço.

Os bancos traseiros são adequados para três adultos, muito confortáveis, embora algo baixos para crianças ou pessoas de baixa estatura.

O preço base, da V60 Inscription é de 53.119€. Tratando-se de um Volvo, o manancial de extras eleva o conforto e a segurança a níveis superiores, assim a bolsa o deseje. A versão testada inclui 8 packs no valor de quase 11 mil euros, e seis opcionais de mais 3.785 euros.

A bagageira é espaçosa, e amiga dos consumidores, uma vez que apresenta ganchos para encaixar pelo menos 4 sacos.

A rolar, não se nota que estamos perante uma viatura de mais de 2.200 quilos. Os consumos não são penalizados, sendo que a média do depósito que despejámos, ficou abaixo dos 7 litros, numa condução maioritariamente em autoestrada e estrada e sem grandes restrições.

Ainda assim, valores algo distantes dos anunciados pela marca.

É um motor ágil, suave, acompanhado por uma caixa automática Geartronic de 8 velocidades igualmente sem reparos.

Concorre na categoria de familiar do ano ao troféu Essilor Carro do Ano.