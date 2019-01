Oficial. Rui Vitória é treinador do Al-Nassr

O Al-Nassr anunciou a contratação do treinador português Rui Vitória, que assinou um contrato de uma temporada e meia.

A procura de treinador para o Al-Nassr foi liderada por Hélder Cristóvão, que há seis meses deixou o Benfica B para se tornar diretor desportivo dos sauditas. Será a primeira aventura de Rui Vitória no estrangeiro.

O Al-Nassr está no segundo lugar do campeonato da Arábia Saudita, a três pontos do Al Hilal, de Jorge Jesus. Rui Vitória, que deve estrear-se no banco dos sauditas na próxima terça-feira, frente ao Al Ansar, para a Taça do Rei, voltará, assim, a ser rival de Jesus, como em Portugal.



O treinador português já deixou uma curta mensagem aos adeptos do Al-Nassr: "Juntos, espero que conquistemos muitas vitórias". O clube anunciou ainda que Rui Vitória apenas chegará a Riade na próxima segunda-feira.

Com o ingresso no Al Nassr, Rui Vitória poupa ao Benfica três milhões de euros, o valor que o clube encarnado teria de pagar ao treinador pelo término antecipado do contrato que os ligava até 2020.

Na Luz desde 2015, Vitória disputou 180 partidas, amealhando 123 vitórias, 27 empates e 30 derrotas, e conquistou dois campeonatos, uma Taça de Portugal, uma Taça da Liga e duas Supertaças Cândido Oliveira.