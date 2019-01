Nicolás Veléz é reforço do Belenenses

O avançado Nicolás Veléz é o novo reforço do Belenenses, anunciou o próprio nas redes sociais, antes do próprio clube confirmar a contratação.

O argentino de 28 anos deixa assim o Negeri Sembilan FA, da Malásia, para a sua terceira aventura na Europa: em 2012/13 representou o Atlético Sanluqueño e em 2015/16 o Hajduk Split.

Formado no Huracán da Argentina, Veléz conta com várias passagens pelo futebol asiático: Warriors FC (Singapura), Suphanburi (Tailândia) e NorthEast United (Índia), onde se cruzou com Silas em 2015/16, na sua última temporada como jogador.