Polícia de Las Vegas pede amostra de ADN a Cristiano Ronaldo

A polícia de Las Vegas terá exigido a Cristiano Ronaldo uma amostra de ADN, no âmbito da investigação do caso da alegada violação do internacional português, segundo a revista "TMZ".

Em setembro de 2018, o caso foi reaberto e a investigação continua em curso. Em caso está uma alegada violação em 2009 denunciada por Kathryn Mayorga. As duas partes assinaram um acordo de confidencialidade, por 325 mil euros (375 mil dólares), mas Mayorga alega ter sido coagida a assinar.

Ronaldo é acusado de “agressão e abuso sexual”, “imposição intencional de sofrimento emocional”, “coação e fraude”, “chantagem e conspiração”, “difamação”, “abuso de direito” e expressa a “intenção declarada de tornar nulo o termo de confidencialidade ou torna-lo anulável com base na incompatibilidade” devido a “influência/coerção ou fraude”.