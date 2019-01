"Sporting diz adeus ao campeonato se não vencer o FC Porto"

Fernando Mendes, antigo jogador do FC Porto e Sporting, acredita que os leões ficam afastados totalmente da luta pelo título em caso de derrota no clássico de sábado.

O Sporting recebe o FC Porto com oito pontos de desvantagem para o líder do campeonato. O antigo defesa das duas equipas, considera que "o Sporting é favorito por jogar em casa", sublinhando no entanto, que pela frente "vai ter uma das melhores defesas da Europa", e que será um jogo "muito complicado" para a formação liderada por Marcel Keizer:

"Vai ser um bom jogo. O Sporting continua a ter qualidade e a ser uma boa equipa, apesar dos dois desaires fora de casa. É favorito por jogar em casa mas vai ser muito complicado, até porque se não vencer, as coisas ficam muito complicadas para o título. Vai defrontar talvez uma das melhores defesas da Europa, uma equipa feita, experiente e trabalhada, mas há sempre hipóteses".

Nesta entrevista a Bola Branca, Fernando Mendes diz que "só um Sporting concentrado e pressionante" terá hipóteses de vencer um FC Porto que tem estado imparável.



Acuña não vai jogar devido a castigo, o antigo jogador aponta "Jefferson como sucessor natural", confessado que "não gosta de ver o argentino" na posição de lateral esquerdo, porque "nem defende nem ataca bem", ao contrário do acontece na selecção argentina, que utiliza uma tática diferente.

O Sporting-FC Porto está agendado para as 15h30 de sábado e tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.