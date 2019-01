PSD. Montenegro vai desafiar Rio para eleições diretas

O ex-líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, vai desafiar a Rui Rio a convocar eleições diretas no partido.

Montenegro marcou uma conferência para as 16h00 de sexta-feira, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, para anunciar que avança para o ataque direto ao poder no PSD.

O social-democrata de Espinho - o único militante a avançar, no último congresso, com uma declaração explicita de oposição a Rui Rio - tem vindo a preparar o terreno. Na quarta-feira, no programa semanal que tem na TSF, disse que o PSD tem de mudar e pré-anunciou que diria algo em breve.

Está marcado o lugar e a hora para dizer. Ao mesmo tempo, está em curso um processo com vista à convocação de um Conselho Nacional extraordinário do partido para apresentação de uma moção de censura aos órgãos dirigentes.