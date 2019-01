João Henriques compara o Santa Clara-Benfica com filme do "Rocky Balboa"

João Henriques, treinador do Santa Clara, comparou a desiguldade de condições entre o clube açoriano e o Benfica a um filme da saga "Rocky Balboa", em declarações numa conferência de imprensa original, realizada num mercado regional em Ponta Delgada:

"Somos como o Rocky Balboa no Rocky IV, e o Benfica é o Ivan Drago com todo o poderio. Temos de fazer da nossa união a nossa força para combater a diferença de condições. Não temos condições para a I Liga, a administração trabalha ao máximo para as melhorar, mas há ainda muito trabalho pela frente".

O técnico do emblema açoriano, atual nono classificado do campeonato, dá um exemplo da falta de condições que aponta: "O Benfica queixa-se que não tem o Jonas, mas ontem não treinámos no estádio porque havia um corta-mato escolar à tarde, e a nível de logística isso não nos permitia treinar lá de manhã. Tivemos de andar à procura de um campo para treinar".

"Isto é como uma orquestra. Podemos ter grandes músicos e um grande maestro, mas sem instrumentos, não se toca", adiciona.

Apesar das claras queixas a nível de condições de trabalho, João Henriques deixa um elogio ao empenho dos jogadores e da direção: "O Santa Clara está onde merece. Apesar das dificuldades correspondemos com empenho, organização, e um grupo muito unido em prol do projeto do Santa Clara. É pena que não exista o mesmo empenho de todas as partes".

João Henriques voltou a abordar a ausência de Jonas, reconhece a sua grande qualidade, mas aponta também para as ausências no Santa Clara, como Thiago Santana e Osama Rashid. Mesmo sem o goleador, o técnico espera um Benfica muito forte:

"Eles podem estar menos bem, mas depois da saída de Rui Vitória fizeram três pontos com uma exibição convincente. Esperamos um benfica muito forte porque tem muita qualidade individual e coletiva".

Apesar de todas as diferenças apontadas pelo técnico, João Henriques espera conseguir somar pontos, algo que não conseguiu frente ao FC Porto e Sporting: "Com o Braga conseguimos empatar, e fizemos bons jogos com o FC Porto e Sporting, por isso esperamos que desta vez a exibição corresponda à conquista de pontos. Não por ser o Benfica, mas porque precisamos de somar os pontos em casa".

O Santa Clara-Benfica está marcado para esta sexta-feira às 19h00, no Estádio de São Miguel, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.