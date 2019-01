Montero ausente do treino do Sporting

A ausência do avançado colombiano Fredy Montero foi a grande novidade do treino do Sporting desta quinta-feira. Os leões continuam a preparar o clássico frente ao FC Porto, que decorre no próximo sábado, em Alvalade, às 15h30.

Montero está afastado devido a um traumatismo no tornozelo direito contraído na última partida, frente ao Tondela, e apenas realizou tratamento. O colombiano foi lançado por Marcel Keizer ao intervalo. Ao avançado junta-se Rodrigo Battaglia no boletim clínico, ainda a realizar tratamento e recuperação da grave lesão no joelho.

O plantel leonino volta a trabalhar na sexta-feira, às 10h30, em Alcochete. Keizer fará a conferência de imprensa de antevisão da partida às 13h00.

O Sporting-FC Porto está marcado para sábado, às 15h30, em Alvalade, da jornada 17. A partida terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.