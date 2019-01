Ivo Vieira não se sente pressionado com o quinto lugar

Ivo Vieira, treinador do Moreirense, não sente "pressão nem responsabilidade" acrescida com o atual quinto lugar na I Liga. O técnico dos cónegos fez a antevisão do dérbi minhoto frente ao Vitória de Guimarães e admite que quer continuar o bom momento de forma:

"O lugar não nos mete pressão nem responsabilidade acrescida. Os meus jogadores sabem que fazem parte de uma equipa que tem muita vontade em disputar o jogo para ganhar. Não somos invencíveis, mas estamos num bom momento e vamos tentar prolongá-lo o mais possível".

"Um bom espetáculo" é o que o Ivo Vieira espera da partida no Estádio D. Afonso Henriques, onde enfrentará um treinador que "admira":

"Temos a tarefa que é fazer tudo para somar pontos num jogo que será um bom espetáculo. Não vamos fugir à luta, até porque sabemos que vamos defrontar uma equipa muito boa e muito bem orientada. O Luís Castro é uma pessoa que admiro muito".

O Vitória de Guimarães recebe o Moreirense esta sexta-feira, às 21h15, jogo a contar para a 17ª jornada da I Liga, a última da primeira volta.