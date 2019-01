Banco de Portugal condena Ricardo Salgado a nova coima

O Banco de Portugal condenou Ricardo Salgado a nova coima, no valor de 1,8 milhões de euros.

Além do ex-presidente do BES, foram condenados mais dois antigos gestores do banco e três da Espírito Santo Financial Group.

Esta é a terceira condenação aplicada no âmbito do processo do BES em investigação pelo Banco de Portugal.

Em causa estão falhas detectadas na relação com o BES Angola. No total, são condenados seis ex-administradores e as duas entidades, o BES e a ESFG.