Fábio Cardoso quer ajudar o Santa Clara a fazer história contra o Benfica

Fábio Cardoso acredita que o Santa Clara pode fazer história e vencer, pela primeira vez, o Benfica. O central, formado nos lisboetas, é o porta-voz de uma equipa confiante na possibilidade de surpreender, esta sexta-feira.

"Temos oportunidade de pontuar contra uma equipa grande e confiamos que é possível. Acreditamos e queremos fazer história", disse o jogador, em conferência de imprensa, nos Açores.



Fábio Cardoso reconhece que este será um jogo especial, não só porque defronta o clube que o formou, como também vai reencontrar Bruno Lage, treinador que o "marcou bastante". "É sempre bom jogar contra o Benfica e claro que será um encontro especial [com o Bruno Lage]. É um treinador que me marcou bastante e é bom saber que ele está a ter sucesso", observou.

Foco no Santa Clara

A boa época de Fábio Cardoso não está a passar despercebida e tem sido notícia o interesse de clubes de dimensão superior no central português, de 24 anos. O defesa gosta do que ouve, porque "é sempre bom ver o nosso trabalho valorizado", mas sublinha que seu foco é o Santa Clara.

Formado no Benfica, o central nunca jogou na equipa principal, mas esteve duas temporadas e meia na equipa B. Em 2015 estreou-se na I Liga, em Paços de Ferreira, onde permaneceu na época seguinte. A desvinculação dos encarnados aconteceu em 2016/17, época em que jogou pelo Vitória de Setúbal. Depois de uma experiência no Rangers, da Escócia, no ano passado, Fábio Cardoso voltou à I Liga para representar o Santa Clara. Tem 16 jogos realizados e quatro golos marcados.

O Santa Clara recebe o Benfica, esta sexta-feira, em jogo a contar para a última jornada da primeira volta do campeonato. A partida começa às 19h00, tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.