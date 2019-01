Roma exclui-se da corrida por Herrera

O diretor desportivo da Roma revela que o clube não vai contratar Herrera. O médio está em fim de contrato com o FC Porto, está a ser associado ao interesse de vários emblemas italianos, como Roma, Milan e Inter, mas os romanos excluem-se da corrida.

Em entrevista à "Gazzetta dello Sport", Monchi diz que a contratação de Herrera "é impossível". O que o dirigente não especifica é se se refere apenas ao mercado de inverno, ou se estende essa impossibilidade até ao verão, altura em que o contrato do mexicano expira.

Há notícias que dão conta de uma proposta de pré-contrato do Inter. O empresário do jogador, Gabriel Moraes, esclareceu, ao jornal "A Bola", que Herrera não tem nada assinado com outro clube, além do FC Porto, e, nesta entrevista, abre a porta à renovação de contrato.