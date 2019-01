José Mourinho revela que não recebeu convite do Benfica

José Mourinho coloca um ponto final nos rumores sobre a possibilidade de treinar o Benfica. Em declarações à CMTV, o técnico esclarece, ainda, que não quer trabalhar em Portugal e revela que não recebeu, sequer, convite dos encarnados.

"Não fui convidado. Se fosse convidado seria obviamente o presidente do Benfica o primeiro a saber. Hoje não tenho qualquer tipo de intenção de voltar a Portugal. Hoje não sou opção para o Benfica", setencia Mourinho, em declarações à CMTV.

"A Bola" avança, esta quinta-feira, que Luís Filipe Vieira tem intenção de reunir com o antigo treinador do Manchester United para saber as condições que Mourinho exigiria para voltar ao Benfica, mas perante esta declaração categórica do "Special One" essa possibilidade fica, definitivamente, afastada.