Sporting encontrou "sósia" de Bas Dost

Quando não há Bas Dost o Sporting sente dificuldades, mas Keizer poderá ter a solução para o problema com um "sósia" do ponta-de-lança holandês. Descontando o exagero da comparação, Wesley Moraes pode fazer o papel de Dost, em Alvalade.

Jorge Teixeira, central português que joga nos belgas do Sint-Truiden,já defrontou o alvo do Sporting e considera que Wesleu "daria muito jeito" ao clube português.

"É um jogador muito possante, parecido com o Bas Dost. Joga bem dentro da área, utiliza bem o corpo para se deviar dos defesas, segura bem a bola. Tem estado muito bem na Bélgica. Sei que há muito interesse, por parte de equipas italianas, e é normal que o Sporting esteja interessado", observa Jorge Teixeira, em entrevista à Renascença.



O central acrescenta que Wesley "seria uma boa solução, caso o Dost esteja lesionado, ou jogando com ele no ataque". O Club Brugge, de acordo com relatos da imprensa belga, terá recebido uma proposta de 25 milhões de euros de um clube chinês. A jogador, no entanto, recusou a possibilidade de emigrar para aquele país.

Há clubes interessados, além do Sporting, como a Roma e Lazio, e "pode ser difícil contratá-lo, mas seria uma boa adição", conclui Jorge Teixeira. Wesley Moraes, de 22 anos, 1.90m, tem dez golos, esta época, em 27 jogos. Na temporada passada fez 12 golos, em 42 jogos. Antes de chegar ao Brugge, em janeiro de 2016, jogou nos eslovacos do Trencin.