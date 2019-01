Antoine Kombouaré é o novo treinador do Dijon, 18º classificado da liga francesa. O técnico, de 55 anos, sucede a Olivier Dall'Oglio, que deixa o clube em zona de descida, no antepenúltimo lugar do campeonato.

Kombouaré regressa ao ativo, pouco tempo depois de ter sido demitido do Guingamp. O treinador iniciou a época no clube que surpreendeu o PSG, há poucos dias, na Taça da Liga, e abraça novo projeto no escalão principal, até ao final da temporada, com a missão de salvar o Dijon da descida. O técnico francês estreia-se no próximo fim-de-semana, em casa, com o Montpellier.



O antigo defesa, que passou, entre outros, por PSG e Nantes, já treinou Estrasburgo, Valenciennes, PSG, Al Hilal, Lens e Guingamp.