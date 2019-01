Avto rescinde com o Chaves

Avto rescindiu contrato com o Desportivo de Chaves. O extremo, de 27 anos, chegou esta época ao clube, proveniente do Académico de Viseu, e jogou com regularidade na primeira metade da época: 18 jogos e um golo.

O clube anuncia a saída do georgiano e agradece o seu profissionalismo e empenho. Avto sai depois do Chaves ter garantido as contratações de Luther Singh, por empréstimo do Braga, e Rúben Macedo, cedido pelo FC Porto. Dois jogadores que atuam, precisamente, nos terrenos ocupados por Avto

O extremo, internacional pela Geórgia, passa a ser um jogador livre e pode assinar a custo zero por qualquer clube.