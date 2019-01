Chaves contrata Sérgio Conceição

O Desportivo de Chaves anunciou a contratação de Sérgio Conceição, defesa direito, de 22 anos, filho do treinador do FC Porto. Sérgio deixa o Cesarense, do Campeonato de Portugal, para jogar no Chaves Satélite, a segunda equipa do clube transmontano, que também disputa o terceiro escalão do futebol português.

Contratado pela equipa de Cesar esta temporada, Sérgio Conceição fez 17 jogos e marcou um golo na primeira metade da época. O Cesarense, no entanto, está em posição de descida na Série B do Campeonato de Portugal.

Depois de passagens por Felgueiras, Sobrado, Oliveira do Bairro, Sporting de Espinho e Cesarense, o filho mais velho de Sérgio Conceição ruma ao Chaves. Para já para jogar na segunda equipa. O Chaves Satélite está no 7º lugar da Série A do Campeonato de Portugal.

Além de Sérgio Conceição, os irmãos, Rodrigo e Moisés, também são jogadores de futebol. Rodrigo é jogador do Benfica e já se estreou pela equipa B, na II Liga. O mais novo, Moisés, tem 17 anos, e está nos juniores do Feirense.