João Domingues a uma vitória do Open da Austrália

João Domingues venceu o turco Cem Ilkel, na 2ª ronda do "qualifying" do Open da Austrália e está a uma vitória de chegar ao quadro principal. O tenista português, 225 do mundo, nunca jogou um Grand Slam e terá que derrotar o suíço Henri Laasksonen (116) para fazer história e juntar-se a João Sousa e Pedro Sousa no quadro do torneio australiano.

Gonçalo esteve 2h13m em "court" para derrotar Ilkel (252), em três sets, por 6-7, 6-3 e 6-4.