Despedimento de Mourinho custa 17 milhões ao Manchester United

José Mourinho já é um treinador livre e pode assinar por outro clube. O Manchester United, de acordo com a imprensa inglesa, pagou a indemnização de cerca de 17 milhões de euros e o processo de rescisão com o treinador português fica concluído.

Com o adeus a Old Trafford formalizado, Mourinho pode assinar por outro emblema. O "Special One" acaba de terminar a relação com os ingleses, mas já tem vários pretendentes.

Benfica e Real Madrid têm surgido na imprensa como clubes interessados.Ao que a Renascença apurou, Mourinho não tem intenção de trabalhar em Portugal, num futuro próximo.