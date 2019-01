Ndiaye renova com o Lyon

O Lyon anunciou, esta quinta-feira, a renovação de contrato com Ousseynou Ndiaye, médio-ofensivo senegalês, de 20 anos, que joga na equipa secundária do clube francês. Ndiaye ainda não se estreou pela formação principal do Lyon, mas é visto como um jogador promissor.

Ndiaye fica com contrato até 2023. Formado no Dakar Sacre Couer, que tem uma parceria com o Lyon, o jogador chegou a França na temporada passada.

Pela equipa B, esta época, tem sete jogos e um golo.