Atropelamento mortal em passagem de nível. Linha do Norte cortada

Uma pessoa morreu esta quinta-feira de manhã na passagem de nível de Silvade, no concelho de Espinho.

As circunstâncias do acidente estão ainda a ser determinadas. Contactados pela Renascença, os Bombeiros Voluntários de Espinho dizem que estão meios de socorro no local.

Sabe-se ainda que a Linha do Norte está cortada nos dois sentidos e fonte da CP diz à Renascença que não há ainda previsão para quando será retomada.

A vítima será uma pessoa do sexo masculino.





[Em atualização]