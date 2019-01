Atropelamento mortal em passagem de nível de Espinho

Uma pessoa morreu esta quinta-feira de manhã na passagem de nível de Silvade, no concelho de Espinho. O alerta foi dado pouco depois das 9h00.

As circunstâncias do acidente estão ainda a ser determinadas, mas tudo indica que a vítima é do sexo masculino.

O atropelamento ocorreu no sentido norte-sul da Linha do Norte, segundo a agência Lusa, que avança ainda que a circulação esteve cortada entre as 9h30 e as 10h30.

O corpo da vítima já foi retirado do local.





[Em atualização]