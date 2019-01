Harden vence a batalha, mas Giannis ganha a guerra

James Harden marcou 42 pontos no jogo com os Milwaukee Bucks, na última noite, em Houston, mas os Rockets foram derrotados, por 109-116. Giannis Antetokounmpo liderou os Bucks, com 27 pontos e um máximo de carreira na luta das tabelas, com 21 ressaltos ganhos. O grego fez, ainda, cinco assistências. Malcolm Brogdon, com 24 pontos, também esteve em bom plano na equipa de Milwaukee.

Além dos 42 pontos, Harden conquistou 11 ressaltos e fez seis assistências. Uma boa prestação da estrela dos Rockets que teve em Clint Capela o seu melhor escudeiro: 18 pontos e 13 ressaltos.

Os Bucks lideram a Conferência Este da NBA, com 29 vitórias e 11 derrotas. Já os Rockets seguem no sexto posto da Conferência Oeste, com 23 vitórias e 17 derrotas.

NBA

Resultados

Brooklyn Nets-Atlanta Hawks, 116-100

Boston Celtics-Indiana Pacers, 135-108

Washington Wizards-Philadelphia 76ers, 123-106

Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs, 96-86

New Orleans Pelicans-Cleveland Cavaliers, 140-124

Houston Rockets-Milwaukee Bucks, 109-116

Dallas Mavericks-Phoenix Suns, 104-94

Utah Jazz-Orlando Magic, 106-93

Portland Trail Blazers-Chicago Bulls, 124-112

Los Angeles Lakers-Detroit Pistons, 113-100