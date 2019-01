Vieira quer conversar com Mourinho

O jornal "A Bola" mantém José Mourinho na pista do Benfica e anuncia, na edição desta quinta-feira, que Luís Filipe Vieira estará cara a cara com o treinador nos próximos dias para esclarecer o futuro. "Vieira vai falar com Mourinho", titula o jornal. Presidente quer saber em que condições o treinador admite voltar ao Benfica. Depois da conversa decidirá o que fazer quanto ao futuro do comando técnico.

Ao que a Renascença apurou, José Mourinho não pretende regressar a Portugal nos próximos tempos. A hipótese de regressar ao Benfica não é, neste momento, colocada pelo treinador.

"Militão blindado por 75 milhões de euros", pode ler-se na manchete do jornal "O Jogo". Contrato do brasileiro, como a Renascença avançou, prevê aumento de 50% do valor da cláusula este mês. FC Porto não faz descontos. "A Bola" anota que Marco Silva quer levar Brahimi para o Everton e que a renovação com Herrera ainda é possível.

O "Record" escolhe o presidente do Sporting para manchete: "Plano Varandas". O diário revela o que o Sporting vai fazer no mercado de janeiro. Idrissa Doumbia bem encaminhado; esforço por Ilori; colocação urgente de excedentários; reforço da competitividade é a ideia-chave; Klopp veta cedência de Camacho; Almamy Touré seguido para 2019/20. "A Bola" conta que Varandas reclama 105 milhões de euros por Gelson.

Os três grandes, anuncia o "Record", estão "loucos por Vinícius". O ponta-de-lança do Rio Ave pertence ao Nápoles. O mesmo jornal detalha, ainda, queJonas, que vai falhar o jogo com o Santa Clara, também não estará disponível para o jogo da Taça com o Vitória de Guimarães.

"O Jogo" diz que Francisco Ramos vai para o Áustria Viena e que Celis está a caminho do Colón. Hoje arranca a 17ª jornada da I Liga, com o Portimonense-Sporting de Braga. Abel, no lançamento do jogo, disse que a "Liga vai a meio e já querem um vencedor".

"A Bola" faz chamada de primeira página com o futuro de Carlos Queiroz: será selecionador da Colômbia.