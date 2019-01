Multipremiado "Terra Franca" de Leonor Teles estreia em Portugal

O nome de Leonor Teles sobressaiu no cinema português em 2016, quando venceu o Urso de Ouro, o prémio máximo do festival de Berlim, com "Balada de um batráquio". Nessa altura, estava já em filmagens "Terra Franca".

Chega esta quinta-feira às salas de cinema portuguesas, já com quatro prémios internacionais, a primeira longa-metragem da realizadora Leonor Teles. "Terra Franca" é um filme que retrata a vida dos pescadores do Rio Tejo.

O filme foi mostrado pela primeira vez em março do ano passado, em Paris, no Festival Cinéma du Réel, onde recebeu o Prémio SCAM International.



A 21 de novembro, "Terra Franca" estreou-se comercialmente em França, em 11 salas de cinema.

No mesmo mês, o filme foi distinguido com o Prémio de Melhor Primeira Obra da Competição Internacional na 33.ª edição do Festival Internacional de Cinema do Mar da Prata, na Argentina, e o Prémio Cidade de Amiens, no 38.º Festival Internacional do Filme, que se realiza nesta cidade a 120 quilómetros a norte de Paris.

O documentário de Leonor Teles recebeu ainda, entre outros, uma Menção Especial no FIDADOC - Agadir International Documentary Festival, em Marrocos, e a Menção Especial no Les Rencontres Cinematographiques de Cerbère-Portbou, no sul de França.