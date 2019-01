Anunciado vencedor das eleições no Congo, com polémica à mistura

O candidato da oposição Felix Tshisekedi venceu as eleições presidenciais na República Democrática do Congo, anunciou esta quinta-feira a comissão eleitoral. Mas a Igreja Católica tem resultados diferentes.

Felix Tshisekedi, líder da União para a Democracia e Progresso Social (UDPS, na sigla inglesa), conseguiu mais de sete milhões de votos, seguido de Martin Fayulu, também da oposição, com cerca de 6,4 milhões.

Emmanuel Ramazani Shadary, candidato apoiado pelo Presidente cessante Joseph Kabila, não foi além dos 4,4 milhões, indicam os resultados provisórios das eleições de 30 de dezembro.

No entanto, dados compilados pela Igreja Católica do Congo chegam a um resultado diferente e dão uma vitória clara a Martin Fayulu, de acordo com duas fontes diplomáticas citadas pela agência Reuters.

As sondagens realizadas antes das eleições davam o triunfo a Martin Fayulu, com uma vantagem confortável sobre Felix Tshisekedi.

No país corre a suspeita de que Tshisekedi chegou a um acordo de partilha de poder com Kabila. A campanha de Tshisekedi confirmou contactos, mas nega qualquer acordo do género.

Os candidatos derrotados podem contestar a contagem dos votos junto do Tribunal Constitucional, que tem depois dez dias para tomar uma decisão.

Joseph Kabila deixa a Presidência da República Democrática do Congo ao fim de 18 anos, naquela que poderá ser a primeira transferência pacífica de poder no país desde a independência da Bélgica, em 1960.