Elisabete Jacinto resiste às dunas e mantém liderança no Africa Eco Race

Elisabete Jacinto fez segundo lugar nos camiões na oitava etapa do rali Africa Eco Race, disputada esta quarta-feira no deserto da Mauritânia.

O resultado na ligação de 445,12 quilómetros cronometrados, entre Chami e Azougi, mantém a piloto portuguesa no primeiro lugar da classificação geral dos pesados.

A tirada nos camiões foi ganha pelo belga Noel Essers, que gastou menos 11 minutos para completar a distância.

Numa mensagem publicada na conta oficial no Facebook, Elisabete Jacinto destacou as dificuldades de uma etapa em que a caravana teve que ultrapassar as complicadas dunas do Saara.

“Que especial dura a de hoje! Vários cordões de dunas de areia muito mole, muitos quilómetros de areia com ervas verdadeiramente difíceis de conduzir e massacrantes para nós e para o MAN. Diga-se a verdade que tivemos muita sorte com a anulação da maratona. O Marco e o Hélder passaram horas a soldar o suporte dos pneus suplentes. Se não tivesse sido assim, hoje ter-se-ia partido completamente e teríamos acabado com os pneus ao colo”, conta Elisabete Jacinto.