Voleibol. Benfica isola-se na liderança

A equipa masculina do Benfica venceu esta quarta-feira o Leixões e isolou-se na liderança do campeonato nacional de voleibol.



Na deslocação ao norte do país, os encarnados ganharam aos leixonenses por 3-1, pelos parciais de 34-32, 13-25, 14-25 e 17-25, em jogo antecipado da 16ª jornada.

O Sporting joga no sábado, dia 12, com a Académica de São Mamede, em jogo marcado para as 18h00, no pavilhão João Rocha, em Lisboa.

Classificação

1 - SL Benfica 45 pontos +1 jogo

2 - Sporting CP 43

3 - Fonte do Bastardo 33

4 - Sporting de Espinho 30

5 - Vitória de Guimarães 29

6 - Esmoriz 26

7 - Académica de São Mamede 23

8- Sporting das Caldas 20

9 - Famalicense 19

10-Vólei Clube de Viana 17

11-Leixões 17 + 1 jogo

12-Castêlo da Maia 14

13-Académica de Espinho 5

14-Clube K 0