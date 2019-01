Adversário do Sporting empata em casa na Taça do Rei

O Villarreal, adversário do Sporting na Liga Europa, empatou esta quarta-feira em casa, diante do Espanhol, a contar para a primeira mão nos oitavos-de-final da Taça do Rei.

O submarino amarelo reagiu a desvantagem de dois golos, construída pelos "pericos" Darder e López, e conseguiu empatar por 2-2, graças aos golos de Toko Ebambi e Carlos Bacca.

Nota, também, para a goleada do Real Madrid ao Leganés, para sacudir um pouco a crise de resultados. Sergio Ramos, de penálti, Lucas Vazquez e Vinícius Júnior fizeram os golos "merengues".

Restantes resultados



Girona 1-1 Atlético Madrid

Getafe 1-0 Valladolid