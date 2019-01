Trump diz "bye-bye" aos democratas. Governo continua paralisado

Trump descreveu como “uma completa perda de tempo” o encontro com os líderes democratas no congresso, que decorreu na Casa Branca.

O Presidente deixou a reunião depois de Nancy Pelosi e Chuck Schumer terem mantido a sua recusa em desbloquear verbas para a construção de um muro na fronteira com o México.

“Eu perguntei o que iria acontecer em 30 dias se eu rapidamente abrir as coisas, vão aprovar a segurança na fronteira que inclui um muro ou uma barreira de metal? A Nancy disse, não. Eu disse bye-bye, nada mais funciona”, escreveu Trump na rede social Twitter.

Esta quarta-feira, assinala-se o 19º dia de paralisação do Governo federal dos Estados Unidos, uma situação motivada pela falta de acordo entre republicanos e democratas sobre o Orçamento.

Se o impasse não for resolvido rapidamente, cerca de 800 mil funcionários públicos podem ficar sem ordenado esta semana.

A reunião com os democratas no congresso acontece horas depois de uma declaração ao país do Presidente norte-americano, em que Donald Trump defendeu a construção do muro para enfrentar a “crescente crise humanitária”.