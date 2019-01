Sporting terá de subir a parada para poder contratar Cristian Borja

O Sporting está interessado no lateral-esquerdo Cristian Alexis Borja, dos mexicanos do Toluca. No entanto, ao que Bola Branca apurou, o negócio está ainda longe de se concretizar.

O jornal "A Bola" avançara que o Sporting tinha feito uma proposta de 2,2 milhões de euros pelo jogador colombiano, de 25 anos. Contactado por Bola Branca, o empresário do jogador, Juan Pablo Pachón, confirma o interesse do emblema leonino, mas detalha que os números da oferta do Sporting estão ainda distantes do valor pretendido pelo Toluca.

Cristian Borja tem 1,80 metros de altura e a sua posição natural é na lateral esquerda, ainda que também possa avançar no terreno. Em duas temporadas e meia pelo Toluca, leva 40 jogos e um golo marcado.

A chegada de Borja a Alvalade poderia acautelar duas situações: a possível venda de Acuña, que tem sido, segundo a imprensa, cobiçado por Mónaco e Lyon, ou a saída de Jefferson, que não conta para Keizer.