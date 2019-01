Rui Vitória tem acordo fechado com o Al Nassr. O treinador, que deixou o Benfica há seis dias, vai ganhar sete milhões e meio de euros em época e meia e, se for campeão, terá um prémio extra de 1,5 milhões de euros.

O técnico de 48 anos terá, também, prémio de assinatura, casa, viagens para a família e jato privado para se deslocar, dentro de dois dias - sexta-feira-, para a capital saudita, para começar a trabalhar no clube de Riade. Os termos do contrato foram negociados em Lisboa esta quarta-feira.



Com o ingresso no Al Nassr, Rui Vitória poupa ao Benfica três milhões de euros, o valor que o clube encarnado teria de pagar ao treinador pelo término antecipado do contrato que os ligava até 2020.



A procura de treinador para o Al Nassr foi liderada por Hélder Cristóvão, que há seis meses deixou o Benfica B para se tornar diretor desportivo dos sauditas. Será a primeira aventura de Rui Vitória no estrangeiro.

O Al Nassr está no segundo lugar do campeonato da Arábia Saudita, a três pontos do Al Hilal, de Jorge Jesus. Rui Vitória, que deve estrear-se no banco dos sauditas na próxima terça-feira, frente ao Al Ansar, para a Taça do Rei, voltará, assim, a ser rival de Jesus, como em Portugal.

Os dois últimos treinadores do Benfica protagonizaram várias "guerras" de palavras quando Rui Vitória estava na Luz e Jesus orientava o Sporting. É precisamente Jorge Jesus que está entre o rol de nomes apontados ao comando técnico do Benfica, após a saída do ribatejano.