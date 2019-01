José Mourinho regressa a Portugal via Lisboa

José Mourinho regressou a Portugal ao início da tarde desta quinta-feira, proveniente de Londres, Inglaterra. O técnico de 55 rescindiu contrato, recentemente, com o Manchester United, devido a maus resultados.

O treinador viajou para Lisboa num avião privado, num jato executivo da Omni Aviation, tendo aterrado na Portela por volta das 13h30 e numa ligação que estava prevista concluir-se após as 14h00. No entanto, o voo foi mais rápido do que se previa. Mourinho não foi visto a sair, no entanto, fontes contactadas pela Renascença garantem que o "Special One" deixou, sozinho, as instalações do aeroporto pela porta principal.

O regresso de José Mourinho a Portugal operou-se no dia em que o jornal inglês "The Sun" avança que o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, o quer de volta e que já contactou Jorge Mendes para o efeito.

Porém, de acordo com o tablóide britânico, Mourinho ainda não chegou a acordo com o Manchester United em relação à indemnização pelo seu despedimento, que deverá rondar os 17 milhões de euros. Mendes já terá contactado os "red devils", no sentido de resolver rapidamente a questão, para que Mourinho possa dar continuidade à sua carreira noutro clube.

A época do Real Madrid está a desiludir as expectativas criadas pela conquista de três Ligas dos Campeões consecutivas. Sem Zidane nem Cristiano Ronaldo, o clube espanhol já vai no segundo treinador esta época - primeiro Lopetegui, agora Solari -, mas os problemas continuam: quinto lugar na La Liga, e 15 vitórias e nove derrotas em 27 jogos.